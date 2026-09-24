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ЕС временно намалява вносните мита за стоки от Армения

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:27 мин.
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временно намалява вносните мита стоки армения
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Съветът на ЕС съобщи, че временно освобождава търговията със стоки от Армения, за да подкрепи икономиката на страната след наскоро наложените от Русия търговски ограничения. Тези мерки ще либерализират около 80 на сто от арменския износ за ЕС, като премахват вносните мита за широк кръг от изделия, включително някои селскостопански стоки.

Този временен режим ще бъде в сила за две години. Временните мерки са обвързани с определени условия и включват възможности за предпазване на пазара на ЕС, ако вносът окаже неблагоприятно въздействие, се уточнява в съобщението.

По-рано тази година Русия, основен търговски партньор на Армения, наложи търговски ограничения и временно забрани вноса на много арменски стоки. Армения обмисля да поиска да преговаря за присъединяване към ЕС, като руската страна настоява този въпрос да бъде подложен на референдум.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви по време на посещение в Ереван през юли, че ЕС ще окаже допълнителна икономическа подкрепа на Армения в размер на 18 милиона евро, както и ще облекчи някои от правилата си за вноса на арменски стоки.

#стоки от Армения #Русия #търговия #ЕС

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