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Дунавските държави с обща стратегия за ниското ниво на реката

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Снимка: БТА
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По инициатива на Българското председателство, Дунавската стратегия призовава Европейската комисия да отчете специфичните предизвикателства и уязвимости на Дунавския регион, свързани с ниските нива на реката, засушаванията и другите хидроложки екстреми, при развитието на релевантните политики и инициативи на ЕС. Поставя се и необходимостта настоящите и бъдещите европейски програми, инвестиции и финансови инструменти да подкрепят засегнатите държави и региони в усилията им за по-голяма устойчивост.

В изявлението се подчертава стратегическото значение на реката като един от жизненоважните природни ресурси, основен европейски транспортен и икономически коридор, и свързващ елемент за над 110 млн. европейски граждани в 14 държави. Ниските нива на реката засягат не само корабоплаването, но и транспорта и свързаността, енергийните доставки, туризма, наличието и качеството на повърхностните и подземните води, екосистемите и биологичното разнообразие, деградацията на почвите в уязвимите райони, икономическите дейности, критичната инфраструктура и цялостната устойчивост на териториите и местните общности в басейна на река Дунав.

В изявлението са очертани и конкретни мерки в рамките на Стратегията. Приоритетните области на Дунавската стратегия са поканени да допринесат за по-широка макрорегионална оценка на последиците от ниските нива на реката и повтарящите се периоди на засушаване. Целта на тази оценка е да очертае общите уязвимости, необходимите дългосрочни мерки, инвестиционните потребности и възможностите за координирани инициативи и проекти. Тази дейност ще се развива в партньорство с Европейската комисия, Дунавската комисия, Международната комисия за опазване на река Дунав и останалите заинтересовани структури. Така се поставя акцент върху практическата роля на Дунавската стратегия като инструмент за координиран отговор на общи трансгранични предизвикателства и за свързване на националните потребности с европейските политики и инструменти за подкрепа.

България, чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е ротационен председател на Стратегията на ЕС за Дунавския регион през 2026 г. Инициативата за общ отговор на критично ниските нива на река Дунав следва последователните усилия на Българското председателство общите трансгранични предизвикателства пред Дунавския регион да получават по-силен европейски отговор, а специфичните нужди на неговите държави, региони и граждани да бъдат по-добре отразени в политиките и инструментите на ЕС. В тази посока по инициатива на българското председателство на Дунавската стратегия, за първи път председателствата на четирите макрорегионални стратегии на ЕС (за региона на Балтийско море, за Дунавския регион, за Адриотико-Йонийския регион и за Алпийски регион) обединиха своите послания за бъдещето на макрорегионалното сътрудничество и следващия европейски бюджет. Разработени бяха и конкретни насоки за по-добро обвързване на приоритетите на Дунавската стратегия с бъдещите политики, програми и възможности за финансиране на ЕС. Целта е сътрудничеството между държавите да води до повече възможности за реални решения и инвестиции там, където отделните държави не могат да постигнат същия резултат сами. Петнадесет години след създаването си Дунавската стратегия обединява девет държави членки на ЕС, и пет държави в процес на присъединяване и продължава да бъде важен инструмент за общи решения на предизвикателства, които не спират на националните граници.

#дунавски държави #ниското ниво на река Дунав #дунавска стратегия

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