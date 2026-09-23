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Съвпадение или сделка: Азербайджан помилва френски гражданин след отпадането на санкциите срещу Усманов

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Съвпадение или сделка: Азербайджан помилва френски гражданин след отпадането на санкциите срещу Усманов
Снимка: БТА
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Азербайджан помилва днес френски гражданин, осъден за шпионаж. Това стана само ден след като ЕС извади руския олигарх Алишер Усманов от санкционния списък на блока.

Французинът Мартен Райън беше осъден през март тази година на 10 години затвор. Той беше арестуван през декември 2023 година. Според властите в Баку той е събирал секретна информация за военното сътрудничество на Азербайджан с Турция и Пакистан и е помагал за вербуването на хора за френското разузнаване. Париж отхвърли обвиненията.

Трима европейски дипломати заявиха пред „Ройтерс“, че Франция неофициално е дала да се разбере, че Баку е използвал присъдата на Райън, за да окаже натиск върху Париж Усманов да бъде изваден от санкционния списък на ЕС, който снощи беше окончателно одобрен.

Баку отхвърли твърденията, но съвпадението във времето е факт.

Роденият в Узбекистан Усманов е един от най-богатите руски олигарси. Той създава бизнес империя в металургията и минното дело, телекомуникациите и технологиите и е основател на холдинга USM. В миналото е притежавал и дял във футболния клуб „Арсенал“. ЕС го включи в санкциите още след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 година, като мерките включваха замразяване на активи и забрана за пътуване. Причина за санкционирането бяха близките му връзки с Владимир Путин и бизнес интересите му в сектори, които са значим източник на приходи за руската държава във войната ѝ срещу Украйна. Олигархът и адвокатите му оспорваха санкциите, но загубиха делото в Съда на ЕС.

През последните години и други държави се застъпваха за изваждането на Усманов от списъка, сред тях Унгария и Словакия. Но вчера решаваща се оказа позицията на Франция, която е била подложена на натиск от Азербайджан. Според дипломати в Брюксел освен Азербайджан, Турция и няколко централноазиатски държави също са лобирали за отпадането на санкциите срещу Усманов.

Вчера ЕС премахна от санкционния списък не само Усманов, но и друг руски милиардер – Михаил Фридман. Това стана по настояване на Люксембург като част от компромиса за продължаване на санкциите срещу около 3000 други руски лица и организации. Санкциите бяха удължени с 36 месеца.

Отмяната на санкциите спрямо Усманов и Фридман предизвика остри реакции и критики от страна на Украйна и беше подкрепена с неохота от някои държави членки.

#Мартен Райън #санкции сруще Русия #Алишер Усманов #санкции #Азербайджан

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