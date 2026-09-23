500 евро да стане данъчното облекчение за дете, предлага кабинетът Радев.

В закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлагат нови, по-високи размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания.

До сега родителите с едно дете получаваха данъчна отстъпка в размер на 600 лв. за едно дете, а сега се предлага тя да стане 500 евро. За две деца е предвидено облекчение от 800 евро, вместо сегашните 1200 лв., а за три и повече 1100 евро, при сегашни 1800 лв.