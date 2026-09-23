БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на...
Чете се за: 00:55 мин.
ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 03:30 мин.
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
Чете се за: 01:17 мин.
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за...
Чете се за: 04:37 мин.
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

500 евро да стане данъчното облекчение за дете, предлага кабинетът

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
500 евро стане данъчното облекчение дете предлага кабинетът
Слушай новината

500 евро да стане данъчното облекчение за дете, предлага кабинетът Радев.

В закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлагат нови, по-високи размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания.

До сега родителите с едно дете получаваха данъчна отстъпка в размер на 600 лв. за едно дете, а сега се предлага тя да стане 500 евро. За две деца е предвидено облекчение от 800 евро, вместо сегашните 1200 лв., а за три и повече 1100 евро, при сегашни 1800 лв.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Облекченията са: при едно дете в момента действащият размер за 2026 година е 6000 лева, увеличава се на 5000 евро. Разликата е 1932 евро. При две деца съответно — 12 000 лева на 8000 евро. Разликата е 1864 евро. При три и повече деца — от 18 000 лева на 11 000 евро, 1796, и за деца с увреждания — от 12 000 лева на 10 000 евро, всъщност увеличението тук е най-голямо — 3864."

#данъчно облекчение #кабинет #500 евро #дете

Последвайте ни

ТОП 24

"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
1
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
2
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан бяха изложени в галерия в Париж
3
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
5
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Първо гласуване в парламента на законопроекта на потребителския кредит
6
Първо гласуване в парламента на законопроекта на потребителския кредит

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
5
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
6
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....

Още от: Общество

Общо 18 430 българи в 66 държави са се регистрирали досега за изборите на 25 октомври
Общо 18 430 българи в 66 държави са се регистрирали досега за изборите на 25 октомври
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление 20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
Чете се за: 01:22 мин.
550 000 души с ниски доходи ще получат по 50 евро заради поскъпването на горивата - кой има право на помощта? 550 000 души с ниски доходи ще получат по 50 евро заради поскъпването на горивата - кой има право на помощта?
Чете се за: 01:30 мин.
ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 03:30 мин.
Одобрени са близо 3 млн. евро за компенсиране на увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици Одобрени са близо 3 млн. евро за компенсиране на увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици
Чете се за: 00:37 мин.
Кабинетът предлага увеличаване на данъчните облекчения за деца, въвежда и такива за детско развитие Кабинетът предлага увеличаване на данъчните облекчения за деца, въвежда и такива за детско развитие
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на пловдивското село Михилци, задействаха BG-Alert
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на пловдивското...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
500 евро да стане данъчното облекчение за дете, предлага кабинетът 500 евро да стане данъчното облекчение за дете, предлага кабинетът
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за отбрана през...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ