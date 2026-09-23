500 евро да стане данъчното облекчение за дете, предлага кабинетът Радев.
В закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлагат нови, по-високи размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания.
До сега родителите с едно дете получаваха данъчна отстъпка в размер на 600 лв. за едно дете, а сега се предлага тя да стане 500 евро. За две деца е предвидено облекчение от 800 евро, вместо сегашните 1200 лв., а за три и повече 1100 евро, при сегашни 1800 лв.
Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Облекченията са: при едно дете в момента действащият размер за 2026 година е 6000 лева, увеличава се на 5000 евро. Разликата е 1932 евро. При две деца съответно — 12 000 лева на 8000 евро. Разликата е 1864 евро. При три и повече деца — от 18 000 лева на 11 000 евро, 1796, и за деца с увреждания — от 12 000 лева на 10 000 евро, всъщност увеличението тук е най-голямо — 3864."