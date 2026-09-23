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Общо 18 430 българи в 66 държави са се регистрирали досега за изборите на 25 октомври

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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МВнР, подготовка за изборите
Снимка: БТА
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Общо 18 430 български граждани от 66 държави са се регистрирали към 11.00 ч. днес за участие в изборите извън страната за президент и вицепрезидент на България, насрочени за 25 октомври. Това каза директорът на дирекция „Информационни и комуникационни системи“ на Министерството на външните работи Боряна Стойнова.

Най-много заявления има от Турция - над 7000, от Обединеното кралство има близо 3000, от Германия са подадени около 1500 заявления, от САЩ са над 1300, а от Испания - над 700, обясни Стойнова. В дипломатическите и консулски представителства към момента има подадени 40 на хартиен носител за секция в Испания.

За страните извън Европейския съюз, автоматични секции не са определени и те ще бъдат образувани въз основа на не по-малко от четиридесет избиратели, които са подали заявления или по предложение и преценка на ръководителите на дипломатическите и консулски представителства, разясни Боряна Стойнова.

Тя посочи още, че ще има избирателни секции и в държави, в които нямаме дипломатическо представителство.

Логистиката, имайки предвид един евентуален втори тур, ще бъде изключително сложна, защото в много кратки срокове трябва да подготвим и изпратим всички изборни книжа и материали, включително и до Австралия, Република Южна Африка, Аржентина, САЩ и Канада. Все още не е ясно дали ще има секция в Нова Зеландия, коментира Стойкова.

Тя обясни, че до администрацията на Министерския съвет и Централната избирателна комисия (ЦИК) е изпратена информация за броя на изборните книжа на база на очакванията на МВнР какъв ще бъде броят на секциите.

По думите ѝ на интернет портала на Министерството на външните работи и дипломатическите и консулски представителства е разкрит специален раздел за изборите, структуриран в отделни рубрики. Най-важната рубрика ще бъде с адресите на избирателните секции, добави тя.

От МВнР апелираха политическите сили да излъчат възможно най-рано своите представители в секционните избирателни комисии.

#близо 19 000 #66 държави #МВнР, #подготовка за изборите #българи в чужбина

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