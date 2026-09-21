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Тайфун връхлетя Япония: Стотици отменени полети и хиляди без електричество

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Тайфун връхлетя Япония: Стотици отменени полети и хиляди без електричество
Снимка: БТА
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В Япония стотици полети бяха отменени, а повече от един милион души получиха препоръка за евакуация заради тайфуна Духуан.

Стихията се приближава към Токио с ветрове над 140 км/ч и проливни дъждове. Издадени са предупреждения за риск от свлачища в източната част на страната. Над девет хиляди домакинства са без ток. Не се движат влаковете по някои линии. Тайфунът връхлетя Япония след година на екстремно време с интензивни дъждове, наводнения и тропически циклони по целия свят – от Източна Азия до Северна Америка и Европа.

#тайфун Духуан #Япония #Токио

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