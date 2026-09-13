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Какво се разбраха Русия, Индия и Китай след срещата на върха на БРИКС?

Христо Ценов от Христо Ценов
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В Делхи се срещнаха лидерите от Брикс и се родиха важни новини. Например: Китай и Индия заявиха ангажимент да помогнат на Русия в разрешаването на конфликта в Украйна. Форумът обаче прие и декларация за неутралитет спрямо войната в Близкия Изток.

В Делхи на една маса седнаха Си Дзинпин, Владимир Путин, Нарендра Моди и останалите лидери от БРИКС - икономическата група, създадена през 2009-та, в която вече влизат 11 държави. Противно на очакванията на някои анализатори, в двудневната среща не доминираха антиамерикански настроения. Водещ беше призива към сдържаност във войната в Близкия Изток. Агресор обаче не беше посочен. Форумът все пак даде възможност на Иран да покаже, че не е изправен сам срещу американските икономически санкции и да обяви неутралитет в конфликта между хутите и Рияд.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: „Не сме във война със Саудитска Арабия. Хутите имат собствени проблеми. Страните от този регион трябва да седнем и да постигнем мир и сигурност.“

Името на американския президент не се спомена по време на речите във форума, но журналисти твърдят, че „сянката на му се е усещала през цялото време“. Лидерите от БРИКС изразиха недоволството си от търговската война на Съединените щати.

Владимир Путин, президент на Русия: „Страните-членки имаме една-четвърт от глобалния износ и именно ние движим световния брутен вътрешен продукт. Дялът ни е 49%. Имаме възможност за търговия със стоки, услуги и капитал, която да работи независимо от условията на външния пазар."

Темата за икономическото сътрудничество обхвана и развитието на изкуствения интелект. Китай предложи да ръководи „Зона за изкуствен интелект с отворен код“ в рамките на БРИКС. По инициативата на Пекин всички държави-членки ще имат достъп до данните на моделите, разработени в тези държави.

#Индия #Китай #Русия #среща на върха #брикс

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