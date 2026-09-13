Ще се подновят ли преговорите за Украйна през октомври?

Тристранни преговори между Москва, Киев и Вашингтон могат да се проведат още през октомври, съобщиха от канцеларията на украинския президент.

Разговорите могат да се проведат в Турция, Швейцария или Обединените арабски емирства. Засега Русия не е потвърдила участие, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „не изключват октомври като вариант". По-рано украинският президент заяви, че срещата може да се фокусира върху прекратяване на атаките срещу енергийни съоръжения. Доналд Тръмп, който е на посещение в Ирландия призова Киев да спре атаките по руската енергийна инфраструктура.