Благородна кауза: Български лекари преглеждат хора безвъзмездно в Албания

За четвърта година български лекари преглеждат безвъзмездно пациенти в албанската област Мала Преспа, където много от жителите се самоопределят като етнически българи. За пръв път част от разходите към инициативата на д-р Милен Врабевски са поети от министерството на външните работи. Прегледите бяха извършени под ръководството на инвазивния кардиолог проф. Иво Петров. Хората от земите около Преспанското езеро в Албания отново се наредиха пред кабинетите на българските лекари.

д-р Пламена Иванова, лекар: „Черпя пациентите, защото след като се запознахме миналата година, бях изключително докосната от тяхната доброта и просто почувствах, че трябва да им донеса нещо.

- „Повлияха ти толкова силно?“ - „Да, много, много, толкова мили хора, толкова са чисти!“ - „Доволни ли сте от лекарите?“ - „Да, много, много сме доволни!“ - „Сполай ви много, че дойдохте да ни леквате!“ д-р Милен Врабевски, председател на „Фондация Българска Памет“: „На фона на европейската солидарност, спазвайки всички принципи на тази солидарност, ние сме тук и подобряваме качеството на живот на тези хора. Тези профилактични прегледи ни дават възможност да разберем много голям процент от патологията сред местното население и най-тежките случаи веднага ги хоспитализираме - или тук, ако няма възможност тук, в България, като аз плащам, за лечението, правили сме го неколкократно.“

Правилната диагноза навреме спасява.

проф. Златимир Коларов, ревматолог: „Много болни и нуждаещи се най-малко от един профилактичен преглед просто са обречени да не бъдат диагностицирани, нито прегледани, нито лекувани.“

проф. Иво Петров, инвазивен кардиолог: „Мотивацията ни до голяма степен е национална гордост. Това, местното население да бъде християнско единственият матив е, че тези земи са били част от българската държава, този регион е бил част от средновековната българска държана.“

Български политици показаха единство заради каузата.

Елисавета Белобрадова, народен представител ДБ: „Трябва да покажем като институция, като Народно събрание с колегите, с които сме от различни парламентарни групи, че това е национална кауза.“

Росица Кирова, народен представител, ГЕРБ-СДС: „Аз лично съм тук, убедена съм и останалите колеги, първо, за да покажем, че българската държава не е забравила онези свои етнически малцинства, които живеят извън границите и пределите на България.“

Михаил Михайлов, народен представител „Прогресивна България“: „Ние днес виждаме синергията между частната инициатива на д-р Врабевски и държавата. Мисля, че ефектът за местното население е значителен, тъй като услугата не се дели на етнос, не е важно кой как се самоопределя. Прегледите са за всички граждани на общината.“