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Защо не достигат учители по математика преди 15 септември?

Алекс Христов от Алекс Христов
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Чете се за: 04:32 мин.
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Близо 35% от учителите по математика у нас са над 55 години, но системата постепенно се подмладява. През последната учебна година са се присъединили 141 нови преподаватели, а учителите до 35 години вече са 18% от педагогическите специалисти. Как младите учители виждат проблема и как училищата се опитват да задържат кадрите.

В навечерието на първия звънец един въпрос остава без лесен отговор – кой ще преподава математика на следващото поколение? Свободни места има, но младите математици все по-често избират други професии. Заради недостига приемът във висшите училища е увеличен с 98 места в направление „Педагогика на обучението" за преподаватели по математика, физика, химия, ИТ, информатика и комбинирани предмети, посочват от МОН. Срещнахме се с един от малкото, избрали училището. Той е само на 22 години и вече е избрал своето призвание. За Георги математиката не е само предмет, това е професия, която му дава стимул.

Георги Боянов, учител по математика в 119-то СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, София: „Смятам, че добрият учител освен да предава знания може да запалва огъня, да кара учениците да харесват този предмет, за мен това е главната мисия, която искам да постигна като учител по математика.“

В столичното 119-о училище за тази учебна година е имало 3-ма кандидати за учител по математика. 1 в работоспособна възраст и 2-ма в пенсионна. Според директора на училището, младите учители стават все по-малко. Една от основните причини е ниската заплата, но и не само.

Диян Стаматов, директор на 119-о СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, София: „Точно по математика задължителна поетапна промяна и олекотяване на учебното съдържание, защото тъкмо то създава големия дисбаланс между учениците, които не могат да намерят практичния интерес и учителят, който следва учебната програма и план. Всяка година забавяне в това отношение ще води до страхотна невъзможност да се намерят учители.“

В момента в българските училища преподават малко над 4400 учители по математика. От тях малко над 1500 са на възраст над 55 година. Наблюдава се и положителна тенденция през последната учебна година в назначаването на нови учители. От фондация „Заедно в час" обясняват обаче, че голям процент от завършващите студенти не избират точната наука.

Жаклин Дойчева, ръководител „Развитие на учители" - „Заедно в час": „Над 50% от завършващите студенти са в "Начална училищна педагогика" тоест започват като начални учители. В същото време процентът на преподавателите по математика, природни науки е изключително малък.“

Около 30% от новоназначените учители напускат системата до първите 3 години, а 20% от тях напускат в първата си една година, показват данните на фондацията.

Жаклин Дойчева, ръководител „Развитие на учители" - „Заедно в час": „Тези хора не се чувстват достатъчно подготвени. Втората основна причина - не получават достатъчна подкрепа в училище. Третата - липсата на първите две, водят до бърнаут или прегаряне.“

Връщаме се при Георги, който е решен да остане в учителската професия, въпреки всичко.

Георги Боянов, учител по математика в 119-о СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, София: „Със сигурност заплащането не е най-важното за мен и ако трябва да ги сложа на кантар ще избера удовлетвореността от това да помогна на учениците.“

Заради недостига на учители държавата увеличава приема в специалности, от които училищата имат най-голяма нужда. От ресорното ведомство заявиха, че новата учебна година ще започне с необходимия брой педагози и специалисти за осигуряване на обучението на учениците.

#на учители #недостиг #15 септември #училища

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