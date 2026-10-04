Пожар в сметище край Кърджали, димът се разнася над населени места в близост

Пожар е избухнал на сметището край Кърджали, в района на село Вишеград. На място е изпратен пожарен автомобил, а в момента се предприемат действия за ограничаване и потушаване на огъня.

Камиони извозват и насипват пръст върху горящите участъци, за да бъдат изолирани и огънят да бъде потушен.

Димът се разнася над река Върбица в посока Момчилград. Пушек се наблюдава и над близките населени места – Глухар, Пепелище, Дъждино и други райони в околността.

Кметът на Глухар Еркан Юсеин каза, че в сравнение с предишни случаи на задимяване обстановката сега е по-спокойна. По думите му вятърът не е духал директно към селото и се е усещал само лек мирис на изгоряло.

Жители на района също съобщават за по-слабо задимяване в сравнение с предишни случаи. На място продължават действията по потушаването на пожара и ограничаването на задимяването.