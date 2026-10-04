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"Дадох всичко от себе си": Българин е новият световен шампион по ядене на люто

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Николай „Papaworm“ Филипов е новият световен шампион по ядене на люто на League of Fire. Българският състезател спечели световната титла на 3 октомври в директен двубой срещу трикратния световен шампион и рекордьор на Гинес Стивън „Fiery Redd“ Кърган.

С победата си Филипов спечели шампионския колан на League of Fire и го задържа в България. За него това е кулминацията на години състезания, подготовка, победи и трудности и най-големият успех в състезателната му кариера до този момент.

„Нямам думи да опиша колко съм щастлив. Беше много тежка битка и до последния момент дадох всичко от себе си, защото знаех какъв шанс е това – за мен, но и за България. Стивън „Fiery Redd“ Кърган е наистина сериозен опонент и го поздравявам за битката и за спортсменството. Да спечеля световната титла точно тук, пред всички тези хора, е нещо, което ще помня цял живот. Благодаря на семейството ми, на екипа на Chilli Hills, на League of Fire и на всички, които бяха с мен – на място и онлайн, които викаха за мен и споделиха този исторически момент. Тази титла е и за всички вас“, каза непосредствено след победата Николай „Papaworm“ Филипов, новият световен шампион на League of Fire.

Съперникът му Стивън „Fiery Redd“ Кърган пристигна в България като действащ трикратен световен шампион на League of Fire. Само дни преди финала американецът постави и световен рекорд на Гинес, като изяде 50 чушки Ghost Pepper за под пет минути, подобрявайки значително времето на предишния рекордьор – канадеца Майк Джак.

Опонентите се изправиха един срещу друг в напрегнат двубой от 14 рунда в рамките на час и 38 минути, а специално за събитието League of Fire бяха подготвили състезателни чушки, надвишаващи 1.5 милиона Сковила. Сред изпитанията бяха два рунда от сосове, приготвени от организаторите специално за състезанието и надвишаващи 6 милиона Сковила.

Всеки един от претендентите в двубоя е изял над 76 състезателни чушки, което само по себе си е рекорд за световен финал. Изходът от двубоя се разреши в първия скоростен рунд.

Филипов е двукратен шампион за Софийския колан на League of Fire – през 2024 и 2025 г. През 2025 г. той постави световен рекорд за най-бързо изяждане на 25 чушки Каролина Рийпър – 4 минути и 32 секунди, подобрявайки предишното постижение от 4:36.26.

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