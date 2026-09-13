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След взрива в склад на „ЕМКО“: Разследващите започнаха огледи на място

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Чете се за: 02:47 мин.
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взрива склад bdquoемкоldquo разследващите започнаха огледи
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Ситуацията в района на оръжейния склад на ЕМКО, където в петък през нощта пожар и взривове вдигнаха на крак полиция и служби. Разследващите днес започнаха огледите на място. Елиминирана ли е опасността от ново възпламеняване, заради осколките, ще бъде ли обявено частично бедствено положение и разбира се кои са водещите версии, по които се работи?

В село Горни Върпища постоянно живеят десет души. Къщите им се намират на по-малко от километър от базата на „ЕМКО“. Взривът в петък през нощта разтърсва домовете им.

Менка Денева, жител на село Горни Върпища: „Първо чух някакъв тропот, все едно някой влиза и в един момент се чу гръм. Толкова години не се е случвало, ние си знаехме, че може да стане нещо и очаквахме.“

- „Че не е случайност е факт. Първият взрив преди точно един месец в Белица и този след месец.“

Пепа Дилянова, жител на село Горни Върпища: „Нямаше никакви новини, че тогава вече на изкуствения интелект писах и казаха, че складовете, отидохме, видяхме.“

Входът на склада се намира на пътя, който свързва Царева ливада и Габрово. Днес той е отворен за движение, но Областният управител на Габрово призова хората да не приближават базата.

Кристина Сидорова, Областен управител на Габрово: „Нека самият район около завода да бъде избягван от хората, все пак преди два дни там имаше взрив.“

Складовете и района около тях се проверяват от екипи на СОБТ за невзривени боеприпаси.

Кристина Сидорова, Областен управител на Габрово: „Очакваме разследващите органи като влязат, като огледат да преценят дали има невзривени боеприпаси и да дадат сигнал, за да може да се обяви такова частично бедствено положение и да може да бъде прочистен района. Към момента от информация на директора на завода, няма нужда от такова прочистване.“

След пожара, който избухна в следствие на взрива се следи и чистотата на въздуха в района, но към момента няма данни за отклонения от нормите.

#огледи на място #склад на „ЕМКО“ #взрива #разследващи

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