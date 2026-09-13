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След пожара край Дряново: Очаква се разследващите да влязат в складовете на "ЕМКО"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Нов пожар избухна снощи и в района на склада за боеприпаси на „ЕМКО“ край Дряново. Пламъците са тръгнали от отломки вследствие на взрива. Екипите на пожарната цяла нощ са работили на терен. Областният управител на Габрово призова да не се преминава близо до склада.

До късно снощи екипите на пожарната се бориха с локализирането и овладяването на огъня, който възникна в гориста местност в близост до склада на „ЕМКО“. Цяла нощ продължи и дъждът, който спомогна значително за работата на огнеборците.

Кристина Сидорова, областен управител на Габрово: „Пожарът е овладян, тлеенето е загасено, няма вече огнища на пожар в складовете на завод „ЕМКО“, както и в близост до складовете. Пожарникарите свършиха огромна работа, плюс дъждът, който беше през изминалата нощ, спомогна днес обстановката да е спокойна. Очаква се днес след 9 часа разследващите органи да влязат и да започнат първите огледи и да се започне работа по изясняване на причините, довели до този взрив.“

По думите на областния управител няма замърсяване на въздуха в района. Сидорова призова гражданите да не доближават складовете на завода.

Кристина Сидорова, областен управител на Габрово: „Призовавам и от вашия ефир гражданите да не доближават складовете, тъй като все пак е имало взрив и не се знае дали околностите могат да крият опасности, така че поне една седмица хората да стоят настрана от тези обекти.“

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева

#пожар в склад за боеприпаси #склад за боеприпаси #ЕМКО

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