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СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

МВР и прокуратурата ще представят нова информация по случая "Петрохан"

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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По информация на БНТ активните действия по разследването не са спирали и през летните месеци

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В понеделник МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на шестима мъже при хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

По информация на БНТ активните действия по разследването са продължили и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели.

Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени и данъчни ревизии.

#случаят Петрохан #разследване

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