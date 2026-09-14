МВР и прокуратурата ще представят нова информация по случая "Петрохан"

В понеделник МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на шестима мъже при хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

По информация на БНТ активните действия по разследването са продължили и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели.

Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени и данъчни ревизии.