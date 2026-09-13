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Интензивни валежи и опасност от наводнения в неделя

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В неделя ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18° - 19° в Североизточна България до 27° в западните райони на Горнотракийската низина, в София 22° - 23°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, а облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 21° - 23°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала. В планините ще има променлива облачност. Главно в Родопите ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 10°.

В понеделник ще преобладава слънчево време. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, а около и след обяд над западните ще се развие купеста, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°.

През нощта срещу вторник отново ще се заоблачи и във вторник, 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от изток-североизток. Ще остане сравнително хладно, минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, а максималните – 20° - 25°.

В сряда облачността ще се разкъса, временно и ще намалее. Слаби краткотрайни валежи ще има на отделни места, главно в планините и планинските райони. Вятърът ще отслабне, в много райони преди обяд ще е почти тихо. Сутринта ще е доста хладно, на места в равнините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла. По-късно през деня, с ориентиране на вятъра от юг-югоизток температурите слабо ще се повишат.

В четвъртък северозападният вятър отново ще се усили. От северозапад на югоизток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми.

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