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Октомврийско затопляне: След студеното утро температурите се повишават

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През нощта над Западна и Централна България ще е почти тихо, а сутринта на места ще има условия за слани. Минималните температури ще бъдат от 2° на места в котловините до 13° в източните райони.

Утре времето ще бъде предимно слънчево, а след обяд ще има разкъсана облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен, а в Източна България – до силен вятър от североизток.

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°.

По Черноморието температурите ще достигнат между 18° и 20°. След обяд и там ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където ще превали дъжд.

В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа силен североизточен вятър.

В централните и източните райони на Пиренейския полуостров, както и по Средиземноморието, утре ще има валежи от дъжд, на места значителни. Валежи ще има и на Британските острови. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа, както и на Апенините, ще преобладава слънчево време.

На Балканите значителна облачност ще има над югоизточните райони, в Южна Гърция и островите в Егейско море. Очакват се валежи от дъжд, на места интензивни и значителни по количество, придружени и с гръмотевици. Ще бъде и доста ветровито.

В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоизточни части на отделни места ще има и слаби валежи.

В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Преди обяд над Източна България ще има значителна ниска облачност, а в отделни райони – и мъгла. Дневните температури ще се повишат и максималните в по-голямата част от страната ще бъдат около и над 20°.

През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и по-значителни временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка.

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