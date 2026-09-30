С ветровито и хладно за сезона време изпращаме месец септември. Според по-дългосрочните прогнози през повечето дни през първата половина на октомври температурите ще останат по-ниски от климатичните норми. Съществено понижение на минималните стойности се очаква около 9-и октомври, когато на повече места в страната ще има условия за образуване на слани.

Утре температурите ще бъдат по-ниски от днес. Минималните ще бъдат от 5° до 11°, по Черноморието - между 12° и 14°. В София, след почти 10° тази сутрин, утре ще бъде около 6°.

Ще остане ветровито, с умерен, в източните райони - временно силен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 18°.

В западната половина от страната ще бъде предимно слънчево, а в източната ще преобладава облачно време.

Ще има и валежи от дъжд, главно в Югоизточна България. Предупреждение за значителни количества е обявено в крайните югоизточни райони.

Ще вали и по Черноморието, главно по южното крайбрежие, на места интензивно. Ще бъде много ветровито, със силен вятър от север-североизток.

В планините ще бъде предимно слънчево, с изключение на масивите от Югоизточна България. Ще се задържи много ветровито, с умерен,по високите и открити части - временно силен североизточен вятър. Максималните температури по върховете ще бъдат около и малко над нулата.

Ветровито ще бъде утре и на Британските острови, където се очакват и валежи.

Ще вали и в страните от Западна Европа, на места интензивно. Ще превалява и на Пиренеите. В останалата, по-голяма част от Европа, ще бъде слънчево.

В по-голямата част ще бъде слънчево ще бъде и почти навсякъде на Балканите.

Ветровито и с изолирани превалявания ще бъде в източните райони от полуострова.

У нас, валежи, на места интензивни, ще има в Югоизточна България и в петък, и в събота, а по Черноморието ще остане много ветровито.

Температурите ще се понижат, по-съществено минималните, и в Западна България ще има условия за слани.

В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево, а максималните температури слабо ще се повишат.