БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян...
Чете се за: 01:35 мин.
СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на...
Чете се за: 03:15 мин.
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване...
Чете се за: 01:47 мин.
Политическата криза в Румъния продължава
Чете се за: 02:32 мин.
Александър Димитров подаде оставка след нулевото...
Чете се за: 01:30 мин.
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос...
Чете се за: 01:30 мин.
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери...
Чете се за: 00:30 мин.
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Чете се за: 01:30 мин.
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ЦАР САМУИЛ

Илияна Йотова: Връщането на останките на цар Самуил е изключителен успех за българската дипломация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Президентът определи връщането на останките на цар Самуил като изключителен успех за българската дипломация, правителството, министър-председателя и за България.

Илияна Йотова, президент: "От Скопие винаги може да се очаква реакция, но аз мисля, че със Скопие имам друг разговор и той е за Ива Михайлова. Що се отнася до тленните останки на цар Самуил най-накрая неспокойната му душа ще намери покой в своя дом, върна се там – в любимата България, която защитаваше с цената на всичко, заради която загина, виждайки ослепелите войници."

#връщане на тленните останки на Самуил #президент Илияна Йотова

Водещи новини

МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ)
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР) Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов
Чете се за: 06:42 мин.
Регионални
СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на българите" – как изглежда саркофагът и какви символи носи? СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на българите" – как изглежда саркофагът и какви символи носи?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев призова ЕС да търси диалог с Москва
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Израелското посолство: Инцидентът на полета от Дубай за Тел Авив е...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Отговорът на НАТО след заканата на Кремъл: Ученията ни не са...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ