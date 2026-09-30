Илияна Йотова: Връщането на останките на цар Самуил е изключителен успех за българската дипломация

Президентът определи връщането на останките на цар Самуил като изключителен успех за българската дипломация, правителството, министър-председателя и за България.

Илияна Йотова, президент: "От Скопие винаги може да се очаква реакция, но аз мисля, че със Скопие имам друг разговор и той е за Ива Михайлова. Що се отнася до тленните останки на цар Самуил най-накрая неспокойната му душа ще намери покой в своя дом, върна се там – в любимата България, която защитаваше с цената на всичко, заради която загина, виждайки ослепелите войници."