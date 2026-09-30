Фенове на Ботев Пловдив се събраха пред стадион "Христо Ботев", за да почетат паметта Илиян Филипов

Множество фенове на Ботев Пловдив се събраха пред стадион "Христо Ботев" в Пловдив, за да почетат паметта на клубния президент Илиян Филипов.

Сред присъстващите бяха старши треньорът на "жълто-черните" Станислав Генчев, целият треньорски щаб, футболистите от представителния отбор на "канарчетата" и деца от школата на клуба.

Те поднесоха цветя и запалиха свещи в памет на Илиян Филипов.

Финансовият благодетел на клуба беше застрелян в главата около 01:00 часа през нощта след края на мача от Лигата на нациите между България и Естония.

Ботев обяви по-рано днес, че предвидената контрола със Септември няма да се състои. Днешното занимание на представителния мъжки отбор бе отменено, а в знак на уважение към Филипов всички мачове на юношеските формации на клуба за предстоящия уикенд бяха отложени. До двубоя със Славия на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити, а клубът няма да прави медийни изяви.

Междувременно, МВР задържа бивш служител на бизнесмена по подозрение за убийството му. Той е работил в една от транспортните фирми на жертвата.