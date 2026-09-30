България U21 загуби от Чехия и се прости с мечтата за Евро 2027

Младежкият национален отбор на България до 21 години допусна поражение с 0:1 при гостуването на Чехия в ключов двубой от квалификациите за европейското първенство през 2027 година. Единственото попадение в Храдец Кралове реализира Лукаш Машек в 54-ата минута, а в заключителните минути „лъвчетата“ останаха с човек по-малко след директен червен картон на Тодор Павлов.

Селекцията на Тодор Янчев пристигна за двубоя с повишено самочувствие след драматичния успех с 2:1 над лидера Португалия. България започна срещата само на точка зад втория в група B Чехия, което превърна директния сблъсък в особено важен за битката за позициите, даващи право на участие на финалите или баражите.

Началото на мача беше равностойно и премина предимно в битка в средата на терена. Постепенно домакините започнаха да създават по-опасните положения. В 16-ата минута Пламен Андреев се намеси решително при удар на Шкъркон от близка дистанция.

България отговори няколко минути по-късно. Асен Митков центрира от корнер, но Никола Илиев не успя да засече добре топката. В 24-ата минута Чехия пропусна отлична възможност – Конечни беше оставен непокрит в близост до вратата, но не намери очертанията.

Десетина минути преди почивката Йелинек също опита късмета си от границата на наказателното поле, но изстрелът му премина покрай вратата. Така двата отбора се оттеглиха при 0:0 след първите 45 минути.

Чехите вдигнаха оборотите веднага след почивката. Появилият се от резервната скамейка Павел Качор стреля неточно, а след него Лукаш Машек и Шкъркон също не успяха да намерят целта.

Натискът на домакините все пак даде резултат в 54-ата минута. Лукаш Машек беше изведен зад българската защита и с прецизен удар с левия крак преодоля Пламен Андреев за 1:0.

„Лъвчетата“ опитаха да отговорят веднага. Георги Лазаров центрира към Стивън Стоянчов, който стреля с глава под натиска на двама защитници, но не успя да намери вратата. Тодор Янчев потърси промяна и с включването на Васил Казълджиев и Антоан Стоянов на местата на Асен Митков и Александър Маринов.

В заключителните минути Чехия имаше възможност да реши двубоя. Качор стреля опасно от дистанция, но Пламен Андреев направи отлична намеса и запази България в мача. При последвалия корнер домакините отново създадоха напрежение, но българската защита се справи.

В 81-ата минута дойде и една от най-дискусионните ситуации. Никола Илиев направи отличен пробив и влезе в наказателното поле, където останаха съмнения за задържане срещу него. Съдията обаче остави играта да продължи, а в срещата нямаше система ВАР, която да преразгледа ситуацията.

България продължи да търси изравняването. Никола Илиев стреля над напречната греда, а появилият се от пейката Видолов отправи опасен далечен удар, който беше спасен от чешкия вратар.

В 89-ата минута задачата на „лъвчетата“ стана още по-тежка. Чешки футболист се откъсна зад българската защита и Тодор Павлов беше принуден да извърши нарушение, за което получи директен червен картон. Малко след това и домакините останаха с десет души, след като Качор напусна принудително терена, а Чехия вече беше извършила всичките си смени.

До промяна в резултата не се стигна и България напусна Храдец Кралове с поражение 0:1, което сложи край на надеждите на "лъвчетата“ за класиране на европейското първенство през 2027 година.

След победата Чехия събра 18 точки и увеличи преднината си пред България на четири пункта. Селекцията на Тодор Янчев остава с 14 точки и само един мач до края, което означава, че вече няма математически шанс да измести чехите и да се пребори за място на Евро 2027.

България ще завърши квалификационната си кампания на 6 октомври от 19:30 часа, когато приема Шотландия в Пазарджик.