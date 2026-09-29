Силен вятър в Източна България днес и утре

В следобедните часове на места в Източна и Централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 25°, в София – около 18°.

През нощта слаби превалявания ще има на места в южната половина от страната. Вятърът ще е слаб, в източните райони – умерен, от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 15°, в София – около 10°, а максималните – между 19° и 24°, в София – около 20°. Ще бъде предимно слънчево с повече облаци преди обяд над южните райони от страната и изолирани превалявания главно в югоизточните. Ще продължи да духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър.

Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км/ч е обявено областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали.

По Черноморието в северните части ще бъде предимно слънчево, докато над южните на места ще превалява дъжд. Максималните температури ще бъдат 20°-21°.

В планините ще духа силен и бурен вятър от изток-североизток. В масивите от Южна България на места ще превали слаб дъжд, в районите над 2200 метра – слаб сняг.

През следващите дни в Западна България ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има източната половина от страната. По Черноморието ще продължи да бъде ветровито с умерен и силен северен вятър, ще има и валежи от дъжд, на места значителни по количество. Минималните температури ще се понижат, в отделни райони в Западна България ще бъдат около 3°-4° и там ще има условия за слани. В неделя вятърът ще отслабне, дневните температури ще се повишат слабо и ще бъдат предимно между 17° и 22°.