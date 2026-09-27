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Хладен край на септември: Валежи и още по-ниски температури през новата седмица

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С хладно за сезона време ще изпратим септември и ще посрещнем октомври. Предстоят и валежи, които през втората половина на новата седмица ще бъдат по-интензивни и на места значителни по количество.

В близките часове ще вали главно в крайните югоизточни райони на страната, но валежите вече ще бъдат предимно слаби.

В останалата част от страната през нощта ще бъде безоблачно, но ветровито. В Източна България ще духа временно силен северен вятър.

Минималните температури в първия ден от работната седмица ще бъдат между 6° и 14°, а максималните – от 19° до 24°.

В понеделник ще преобладава слънчево време, но в часовете около и след обяд ще завали в Източна България, включително и по Черноморието. През нощта срещу вторник валежите ще обхванат и Централна България.

Ще остане ветровито, с умерен североизточен вятър, а в източната половина от страната – временно силен северен вятър.

По Черноморието също ще бъде много ветровито, със силен вятър от север-североизток. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала, с височина на вълните над 2 метра.

Ветровито ще бъде и в планините, с временно силен северен вятър. Ще има променлива облачност, а през втората половина на деня на места ще превали дъжд. По високите части, където максималните температури ще бъдат само няколко градуса над нулата, ще вали сняг.

Добре изразен студен атмосферен фронт преминава през западните части на Европа. Температурите в тези райони съществено ще се понижат. Ще има и валежи, на места значителни по количество. Ще вали и в Западна Германия, но в останалите райони от континента ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават.

На Балканите ще остане хладно за сезона. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево. Ветровито и на места с валежи ще се задържи в източните райони.

У нас във вторник ще превалява в Източна България и в планините. Ще остане ветровито, а температурите ще се понижат още.

В сряда валежи ще има на повече места в страната, а през следващите два дни ще се повиши вероятността за райони със значителни количества дъжд.

Понижението на температурите ще продължи, като ще бъде по-съществено при максималните стойности.

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