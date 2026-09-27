Зрелищна катастрофа на централен булевард в Пловдив тази нощ (СНИМКИ)

Зрелищна катастрофа на централен пловдивски булевард тази нощ. На булевард "Цар Борис III Обединител" на мокра настилка лек автомобил е преминал и съборил разделителната мантинела и се е преобърнал по таван.

Няма пострадали хора при инцидента, а само материални щети, уточниха от полицията в Пловдив. Направеният тест на водача е отчел наличие на алкохол под 1,10 промила, заради което му е съставен само административен акт за нарушение и не е задържан.

На мястото на катастрофата имаше служители на "Пътна полиция" до 8:00 часа тази сутрин, но движението по централния пловдивски булевард не беше спряно.

снимки: БНТ-Пловдив