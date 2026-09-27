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Жълтото училище в Пловдив се върна към нов живот

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Чете се за: 02:55 мин.
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Снимка: БНТ
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Ремонтът на емблематичното Жълто училище в Пловдив вече е на финала. Години наред то беше застрашено от срутване, а след дълго забавяне, заради тежки административни процедури, паметникът на културата вече е с нов облик. Там се помещава Академията за музикално танцово и изобразително изкуство.

Повече от 10 години се правят опити Жълтото училище в Пловдив да бъде спасено. През 2016 г. държавата отпуска 1 милион лева за ремонт, а Община Пловдив осигурява 100 хиляди. Същинските ремонтни дейности обаче започват едва миналата година, а стойността им вече надхвърля 1 милион евро.

доц. д-р Жан Пехливанов, ректор на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив: "Преди три дена ми се обадиха от Министерство на образованието да ме попитат с какви пари строим, а ние строим с това, което сме спестили. И ми обещаха пари със задна дата."

Вече са възстановени декоративните елементи по фасадата на сградата, така че да бъде запазен нейния автентичен вид. Сменена е дограмата, обновени са стаите. Предстои посещение на комисия от Националния институт за недвижимо културно наследство, с която е съгласувана всяка стъпка по ремонта.

Александра Василева, студент: "Научих, че тук са вървели много знаменити личности като Иван Вазов, Димчо Дебелянов и много други хора, които са участвали в Априлското въстание и това според мен е много голям символ."

Строежът на гимназията започва през 1868 година, за което е поискано специално позволение от Султана.

Стефан Шивачев, историк: "Решава се, че ще има два надписа на сградата. Единият на турски, другият на български език с благодарност за султан Абдул Азис и правителството, което разрешава строителството."

Студентите ще се завърнат в обновената и укрепена сграда след като бъдат обзаведени и кабинетите.

Костадин Димитров, кмет на община Пловдив: "Около 200 хиляди евро ще бъде отделено за обзавеждането, останалата част за входното пространство, което ще бъде допълвано, защото там имаме готов проект за обновяването на целия Античен театър."

От ръководството на Академията са убедени, че от втория семестър Жълтото училище започва нов живот.

Автор: Златка Далчева

#жълто училище #училище #Пловдив

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