Поход "По стъпките на свети Иван Рилски" организират в родния край на светеца – Бобошево. 6 км е трасето, което подготвят организаторите. Инициативата е в рамките на Европейската седмица на спорта, която е от 23 до 30 септември.

Ина Кузева, организатор: "Ние го правим по покана на Министерството на младежта и спорта, които са координатори на Европейската седмица на спорта в България. Идеята на цялото мероприятие е хората да бъдат активни. Не е за спортисти и няма състезателен характер. По трасето ще има различни активности за хората и е избрано, за да бъде духовно, защото по стъпките на Свети Иван Рилски, родното му място е Скрино, където ще завърши маршрута. Надяваме се хората да се запалят, да се движат, да доведат приятели, да се социализират. Идеята е да има общност."

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков