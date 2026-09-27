Иран очаква официалния отговор на САЩ

Иран заяви, че ще изчака официалния отговор на Съединените щати, след като Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за повторно отваряне на Ормузкия проток.

В публикация в Телеграм иранският външен министър Абас Арагчи заявява, че и "преди американският президент е правил противоречиви изказвания".

В коментара си за иранското предложение Тръмп посочи, че "иранците искат споразумение, защото губят много от войната". Оман отново призова за сдържаност и предложи да посредничи между Вашингтон и Техеран.