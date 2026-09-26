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Изявени български спортисти дадоха начало на Нощта на спорта пред НДК

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Спорт
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Сред тях бяха Рами Киуан и Стилияна Николова.

Изявени български спортисти дадоха начало на Нощта на спорта пред НДК
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Някои от най-изявените ни спортисти дадоха начало на Нощта на спорта пред Националния дворец на културата в София. Боксьорът Рами Киуан, гимнастичките Стилияна Николова и Боряна Калейн, лекоатлетът Христо Илиев и легендата в борбата Армен Назарян бяха част от събитието.

Програмата включва мащабни демонстрации на над 45 вида спорт, активности за публиката и музикални изпълнения на популярни български артисти.

Повече от репортажа можете да видите във видеото!

#Нощта на спорта

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