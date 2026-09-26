Ормузкият проток остава затворен: Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение

Сега за първоизточника на проблема - затворения проток Ормуз. Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отварянето му.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че ако Вашингтон приеме предложението, протокът ще бъде напълно отворен само след седмица. Сред исканията на Техеран бяха Вашингтон да вдигне морската блокада и да прекрати военните действия по всички фронтове. Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че ще позволи ядрени експерти на ООН да следят иранската ядрена програма. Според изданието Уошингтън Стрийт Джърнъл, Тръмп обмисля да поднови бомбардировките след междинните избори за Конгрес.