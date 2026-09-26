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Иван Иванов: Опитът и дисциплината са решаващи в мъжкия тенис

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Български тенис
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Талантът сподели пред БНТ какви съвети той и другите национали са получили от Григор Димитров.

Иван Иванов
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Шампионът при юношите от Уимбълдън и US Open за миналата година Иван Иванов даде специално интервю за БНТ, в което сподели впечатленията си от дебютния си сезон в мъжкия тур. Талантът от Варна сподели впечатленията си от направената промяна.

„Аз бях номер 1 при юношите последната година. След това трябваше да направя това преминаване към мъжете. Разбира се там е малко по-различно. Все пак играем с много по-добре поставени физически мъже от нас. Така че мисля, че се справям добре. Както аз, така и другите се стремил да направим най-доброто“, сподели Иванов.

Иванов каза и каква според него е основната разлика между юношеския и мъжкия тенис.

„Мисля, че е дисциплината. Те са доста по-дисциплинирани от нас. И мисля, че също това е и опитът. Ние трябва да го съберем за доста по-малко време, отколкото те имаха. Трябва да го съберем за доста по-малко време, и се надявам да го направим, да надградим и да се справяме все по-добре.

Иванов сподели и какво е усещането да бъде в един отбор с Григор Димитров. Бившият №3 в света се завърна в състава на България за срещите с Дания за Купа „Дейвис“ миналия уикенд.

„Това беше най-голяма наслада, така мога да го кажа. Той беше там, подкрепеше ни, даваше ни много добри съвети, такива, каквито не сме получавали от други. И наистина беше едно много топло чувство, както за мен, така и за целият отбор. И наистина ние сме много благодарни и се надяваме да продължаваме да играем заедно“, каза Иванов.

„Той (Григор Димитров) това ни каза, че повече поука взема от загубите и най-добрите моменти са всъщност загубите, защото той учи най-много от тях. Това беше едно от най-добрите изречения, което съм чул, поне за мен“, добави тийнейджърът.

Иванов добави, че се надява България да запази мястото си в Световна група I за Купа Дейвис през февруари следващата година. Тенис талантът не скри и надеждите си, че Григор Димитров ще продължи да бъде част от състава за предстоящите важни двубои.

Подробности вижте във видеото!

#"Арена спорт" #Иван Иванов

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