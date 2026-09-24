Ивайло Чочев: Най-голямата награда е моята дъщеря

Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев бе награден за "Футболист на футболистите" за сезон 2025/26 в анкетата, организирана от Асоциация на българските футболисти.

Най-радостният момент за него бе на сцената, когато наградата взе неговата дъщеря.

"Най-голямата награда е дъщеря ми, Още, когато разбрах, че печеля й казах, че ще взема купа, тя искаше да дойде с мен на стадиона, защото си мислихме, че ще ме наградят преди някой мач. После промениха и бях й обещал. Тя сега постоянно ме питаше, кога ще вземем Най-накрая я взехме", сподели той в интервю за БНТ.

Футболистът на разградчани получи и приза за най-добър полузащитник. Българският национал попадна и в идеалния отбор за изминалия сезон.



Вижте интервюто във видеото.