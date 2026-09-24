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Ивайло Чочев бе награден за "Футболист на футболистите" за сезон 2025/26

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
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Чете се за: 02:27 мин.
Български футбол
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Хулио Веласкес бе определен като най-добър треньор, а Кристиян Балов получи приза за най-добър млад футболист.

Ивайло Чочев
Снимка: Startphoto.bg
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Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев бе награден за "Футболист на футболистите" за сезон 2025/26 в анкетата, организирана от Асоциация на българските футболисти. 25-то издание на церемонията се проведе в с. Равно поле. Сред присъстващите бяха президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов, носителят на Златната топка за 1994 година Христо Стоичков, редица футболисти, треньори и ръководители на българските клубове.

Призьори в отделните категории:

Футболист на Футболистите - Сезон 2025/2026
1. Най-добър футболист: Ивайло Чочев (Лудогорец)
Подгласници: Евертон Бала (Левски) и Кристиан Димитров (Левски)

2. Най-добър млад футболист: Кристиян Балов (Славия)
Подгласници: Петко Панайотов (ЦСКА) и Теодор Иванов (ЦСКА)

3. Най-добър треньор: Хулио Веласкес (Левски)
Подгласници: Христо Янев (ЦСКА) и Душан Косич (Локомотив Пловдив)

4. Най-добра футболистка: Моника Балиова (Лудогорец)
Подгласници: Полина Ръсина (НСА) и Рая Бонева (Локомотив Стара Загора)

5. Най-добър треньор на Женското първенство: Диана Динева (Локомотив Стара Загора)
Подгласници: Валентина Господинова (НСА) и Христос Доков (Лудогорец)

Най-добър вратар - Светослав Вуцов (Левски)

Най-добър защитник - Майкон (Левски)

Най-добър полузащитник - Ивайло Чочев (Лудогорец)

Най-добър нападател - Евертон Бала (Левски)

За проявени мъжество и характер - Любослав Пенев

За цялостен принос към футбола - Димитър Илиев

Идеалният отбор за сезон 2025-2026: Светослав Вуцов (Левски), Сон (Лудогорец), Кристиан Димитров (Левски), Теодор Иванов (ЦСКА), Майкон (Левски), Петър Станич (Лудогорец), Акрам Бурас (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Мамаду Диало (ЦСКА 1948), Евертон Бала (Левски), Леандро Годой (ЦСКА).

Вижте репортаж от церемонията във видеото.

# "Футболист на футболистите" за сезон 2025/2026 #Ивайло Чочев

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