Рами Киуан: Тръгнахме мудно и проспахме първия рунд

Българският боксьор Рами Киуан остана с бронзов медал от европейското първенство в зала "Асикс Арена" в София.

Националът на България смята, че загубата му от руснакът Исмаил Муцолгов се дължи на мудно начало на двубоя.

"Започнахме по-зле първия рунд. Като изпуснахме, вече е трудно да обръщаме срещата. Във втория рунд показахме повече, можеше да ми го дадат. Ако ми го бяха дали, щяхме да изиграем трети рунд, който да реши срещата. Водеха се някакви премисляния от съдиите и явно им е било сложно", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Според него подготовката му за срещата е била достатъчна, макар да не е удовлетворен от крайния резултат.

"Тръгнахме мудно и проспахме малко от първата част. Противникът ми е доста опитен и добър, но смятам, че е преодолим. Треньорите ми гледаха противника, аз не обичам да си гледам противниците. Обичам да влизам с чисто съзнание в мачовете. Не мисля, че това е грешка от моя страна. Влязох готов и показах достатъчно", допълни Киуан.

Вижте цялото интервю във видеото.