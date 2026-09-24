Определиха датата на сблъсъка между Джошуа и Фюри

Дългоочакваният сблъсък между бившите световни шампиони в тежка категория Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се проведе на 11 декември в Кардиф. Новината беше обявена в социалните мрежи от промоутъра Турки Алалших.

Двамата британци бяха сред водещите имена в тежка категория през голяма част от последното десетилетие, но така и не успяха да се изправят един срещу друг в битка за обединяване на световните титли. Впоследствие и Фюри, и Джошуа претърпяха поражения от Олександър Усик, който успя да стане безспорен световен шампион в категорията.

„В продължение на 15 години никой не успя да организира този двубой... Сега мога да потвърдя, че мачът Фюри срещу Джошуа ще се проведе във Великобритания, както обещах на британските фенове на бокса“, написа Алалших в платформата X.

Мачът ще се състои на стадион „Принсипалити“ в Кардиф. Преди това се появиха информации, че промоутърите са обсъждали възможността двубоят да се проведе в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Промоутърът на Джошуа Еди Хърн обаче заяви пред The Independent миналия месец, че неговият екип е настоявал срещата да бъде във Великобритания.

„Не държим на парите; предпочитаме събитието да бъде във Великобритания“, каза Хърн пред британското издание.

38-годишният Фюри влиза в двубоя след победа над Мариуш Вах, докато 36-годишният Джошуа записа нокаут срещу Кристиан Пренга през юли.

След години на очакване един от най-желаните сблъсъци в съвременния бокс вече има официална дата и място.