Радослав Росенов ще се боксира за злато на европейското първенство по бокс

Радослав Росенов направи още една стъпка към мечтата. 22-годишният русенец ще боксира за златен медал на европейското първенство в София. 5-кратният носител на Купа „Странджа“, вицешампион от Белград 2024 и бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул 2025, се изстреля на финал в „Асикс Арена“. За радост на публиката в залата и на хилядите пред телевизионните екрани, националът ни отново показа впечатляващия си стил, пред който Андрес Ернандес нямаше шанс.

В категория до 60 килограма Росенов сломи кубинеца, боксиращ за Испания, с 4:1 съдийски гласа. Българинът бе много убедителен в първите два рунда, след което се забавлява на ринга по пътя към победата.

Утре той ще има много солиден съперник в спор за титлата. Срещу него ще застане украинецът Айдер Абдураимов. Двамата се познават отлично, като Росенов записа победа над този съперник в Ливърпул преди година.