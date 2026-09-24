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Радослав Росенов ще се боксира за злато на европейското първенство по бокс

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Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
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Дуелът за титлата може да гледате в петък по БНТ 3.

Радослав Росенов
Снимка: БФ БОКС/Startphoto.bg
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Радослав Росенов направи още една стъпка към мечтата. 22-годишният русенец ще боксира за златен медал на европейското първенство в София. 5-кратният носител на Купа „Странджа“, вицешампион от Белград 2024 и бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул 2025, се изстреля на финал в „Асикс Арена“. За радост на публиката в залата и на хилядите пред телевизионните екрани, националът ни отново показа впечатляващия си стил, пред който Андрес Ернандес нямаше шанс.

В категория до 60 килограма Росенов сломи кубинеца, боксиращ за Испания, с 4:1 съдийски гласа. Българинът бе много убедителен в първите два рунда, след което се забавлява на ринга по пътя към победата.

Утре той ще има много солиден съперник в спор за титлата. Срещу него ще застане украинецът Айдер Абдураимов. Двамата се познават отлично, като Росенов записа победа над този съперник в Ливърпул преди година.

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Първенството може да проследите и на сайта ни.
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#Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София 2026 #Радослав Росенов

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