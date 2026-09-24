Владимир Кличко пристига в София за заключителните два дни от европейското първенство по бокс за мъже и жени

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория при професионалистите Владимир Кличко пристига днес в София, за да изгледа заключителните два състезателни дни на европейското първенство по бокс за мъже и жени, съобщиха от Българската федерация по бокс.

Украинската легенда се очаква да бъде в "Асикс Арена" още днес за следобедната сесия, която стартира в 13:30 часа. Участие в нея ще вземе и Радослав Росенов, който ще боксира с испанеца Андрес Ернандес за място на финала в категория до 60 килограма.

Във вечерната сесия, която започва в 18:00 часа, ще видим на ринга и другия български боксьор, достигнал до мачовете за разпределение на медалите - Рами Киуан. Той ще се бие с руснака Исмаил Муцолгов на полуфиналите в категория до 75 килограма.

Също във вечерната сесия ще се проведат и първите шест финала. Те ще излъчат шампионите при жените в категориите до 48, до 80 и над 80 килограма, както и при мъжете до 50, до 65 и до 85 килограма.