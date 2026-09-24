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ЗАПАЗЕНИ

Пожарът край Михилци е потушен, остава частичното бедствено положение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Чете се за: 03:30 мин.
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Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона „Отдих“, а за предупреждение на населението беше задействана системата BG-ALERT.

Над 16 екипа на пожарната и два хеликоптера от 24-та авиобаза „Крумово“ са участвали в гасенето. През нощта на място са останали четири дежурни екипа.

Старши комисар Васил Димов, директор на пожарната в Пловдив, съобщи, че тази сутрин районът е бил обследван два пъти с термокамера и във видимата част. По думите му няма притеснителни огнища по фронта на пожара, но има отделни тлеещи огнища в засегнатите постройки.

„ Нямаме нищо притеснително по фронта на пожара. Това, което и към крайните вечерни часове се наблюдаваше, единични тлеещи огнища в постройките, които са засегнати. Всички са под наблюдение, екипите са на място, така че очакваме днес да приключим окончателно и с тях“, каза Димов.

Причините за пожара все още се изясняват.

„Всички версии пред нас стоят, но имаме сериозни притеснения, тъй като в ранните часове на 23.00, между 2.00 и 4.30 през нощта, колегите гасиха множество самостоятелни огнища, възникнали в района, което лично за нас е наистина притеснително. За това се обърнахме към колегите от полицията, така че да максимално бързо да бъдат предприети действия за установяване евентуално на вече на хора, движения и така“, заяви директорът на пловдивската пожарна.

При евакуацията не всички жители са се съгласили доброволно да напуснат района. По думите на Димов се е наложило някои от тях да бъдат принудително евакуирани.

Общо 11 са засегнатите постройки, като по-голямата част са паянтови. За три от вилите има потвърдена информация, че са засегнати, като една от тях е била обитаема.

Кметът на Хисаря съобщи, че 10 души са били евакуирани и настанени в хотел в града. Българският червен кръст е оказал съдействие с одеяла и други необходими средства.

„Български червен кръст ни съдейства първоначално с одеяла, за да можем да ги стоплим, тъй като при вечер вече започна да става по-студено. Също имаше осигурена крана от тях и от нас, като община Хисаря. Настанени са, добре са. Тази сутрин очакваме да дойдат и лекари от БЧК, да направят така едни прегледи, да разговарят с психолог“, каза кметът Ива Вълчева.

Евакуираните ще могат да се върнат по домовете си, когато пожарната и останалите компетентни органи преценят, че това е безопасно. Частичното бедствено положение в общината остава.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева.

#пожар с.Михилци #пожар #щети

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