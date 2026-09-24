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Огнената стихия край Михилци е овладяна, изясняват щетите

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Очаква се днес да станат ясни пораженията от пожара, който избухна край пловдивското село Михилци. Над 40 души бяха евакуирани вчера.

В борбата с огъня участваха 16 екипа на пожарните служби в областта. Също така се включваха два хеликоптера на Военновъздушните сили, над 100 служители на Министерството на вътрешните работи, доброволци от страната, и горски служители от Хисаря, Карлово, също така Клисура и областта.

Ситуацията е овладяна, но мащабите на пожара тепърва ще се уточняват. Започна разследване по случая. Една от причините, която се предполага за възникване на огнената стихия, е човешка небрежност.

#Михалци #причини #пожар #щети

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