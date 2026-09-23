Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията

Ще има ръст в бюджета за отбрана през следващата година, заяви премиерът Румен Радев. Той проследи финалния етап от военното състезание с дронове "Ястребово око 26" на полигона в Сливница. Радев оцени високо демонстрираните способности от Сухопътните войски и призова за изграждане на цялостна система за интеграция на дроновете в армията. Военният министър Димитър Стоянов обяви, че вече се работи по разгръщането на специализирана рота "безпилотни системи".

Това е баражиращата безпилотна система "Революшън 007". Тя вече е на изпитание в Сухопътните войски и напълно замества способностите на стволовата артилерия и на артилерията за залпов огън. Освен огневите и тактическите предимства на дроновете от самолетен тип на полигона бяха демонстрирани и възможностите на по-малките безпилотни FPV системи, които се управляват чрез специален шлем, позволяващ на оператора от първо лице да следи терена и целта.

Румен Радев, министър-председател: "Изключително съм впечатлен от това, което видях – и като умения, и като способности на военнослужещите от СВ, и на българския производител ТЕРЕМ на тези FPV дронове, които бяха демонстрирани и днес. Знаем вече всички, че FPV дроновете доминират тотално бойното поле в Украйна и се доказаха като изключително ефективно и ефикасно средство за възпиране на превъзхождащ противник, за изолиране на района на бойните действия и за логистична подкрепа."

И призова за цялостна система за интеграция на дроновете.

Румен Радев, министър-председател: "Аз оттук нататък очаквам да продължи да се работи за разгръщане на цялостната система, а тя е наблюдение, разузнаване, комуникация, управление, целеуказване и поразяване – последният етап, който видяхме днес."

И обяви, че в бюджет 2027 ще бъдат увеличени парите за армията.

Румен Радев, министър-председател: "През 2026 г. имаме 2,13% от БВП разходи за отбрана. Амбицията е 2027 г., въпреки трудната ситуация с бюджета и въпреки това, че трябва да снижаваме дефицита, за армията да има ръст. Това е не само необходимост, която се налага не само от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има. Правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти ние трябва да инвестираме в нашата армия."

Военният министър беше по-конкретен с процентите.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Има план, който беше приет юни месец. По този план е 2,33. Аз ще си искам 2,33 и си поисках 2,33."

Стоянов заяви, че няма отговор на запитването към съюзници от НАТО за изтребителите втора употреба и обясни, че утре ще разговаря с полския си колега за предоставяне на части за МиГ-29.