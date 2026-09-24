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Пет години след пожара в Русенската опера - как върви възстановяването на щетите?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
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Чете се за: 03:12 мин.
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Вече повече от пет години след пожара, който унищожи сцената на Русенската опера, няма средства за пълното й възстановяване. По първоначални разчети за да стане това са необходими около 6 милиона евро. Въпреки многократните обещания от различните кабинети през годините, операта засега разчита на добрата воля на дарители, които частично помагат за възстановяването на техническата й база.

Директорът на Русенската опера Пламен Бейков обясни, че необходимите средства са насочени основно към две направления – техническото оборудване на сцената и възстановяването на инфраструктурата на сградата.

„Техническото дооборудване на сцената, дооборудване, наистина да покрие европейските стандарти с абсолютно всякаква техника, с всички видове, така наречените облекла на сцената, за сега имаме едно черно облекло само, настилки и така нататък. И второто, това е вече вътре инфраструктурата на сградата, нещата, помещенията, свързани функционално с действията на сцената. Това са гримерни, достатъчно добре се разходихме и видяхте наистина, че една голяма част от сградата е в това състояние, в което била ремонтирана в средата или началото на 80-те години. Това е просто наистина невъзможно. И става дума за условията на труд. И гримерни, и оркестрина, и гардероб, има прекрасни проекти, които бяха изготвени. И ръководството на операта е в готовност всеки момент отново да организира обявяването на конкурси за обществени поръчки.“

Сред вече възстановените елементи са сценичната завеса и балетният под, като директорът обясни, че даренията са били използвани конкретно за необходимите дейности. Възстановяването на осветлението обаче все още е в начален етап. По думите на Бейков техническото оборудване в тази част е около 20-25% от необходимото. По думите на директора осветлението вече е практически възстановено. Сценичната механизация е възстановена приблизително наполовина, като остават още дейности по оборудването на сцената.

Въпреки незавършения ремонт Русенската опера вече е открила сезона и продължава със спектаклите си. След период, в който постановките са били представяни на различни места в града, театърът постепенно се връща на собствената си сцена.

„Но театърът действа. Ние открихме сезона. Нашите спектакли, в повечето случаи, ще бъдат тук. И освен това, което ние спасявахме с множество спектакли из Венграда, сега ще се върнем обратно у дома.“

Повече за състоянието на културния институт и как се справя с дългогодишния проблем вижте в прякото включване на Теодор Стамболиев.

#Възстановяване #опера #Русе #пожар

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