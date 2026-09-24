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Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на Евгения

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Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на Евгения Владимирова.

33-годишната Евгения беше убита през 2021 г. Разследването тогава установи, че тя е била удушена в дома си в София от съпруга си Орлин Владимиров, а в прикриването на следите е участвал баща му Пламен, който е транспортирал тялото в куфар, а след това го е изхвърлил край Перник.

Близки и приятели на жестоко убитата Евгения Владимирова се събраха вчера на протест пред Съдебната палата с искане за справедливост. Те настояват ВКС да върне делото за преразглеждане.

Недоволството е провокирано от обрата между съдебните инстанции. След две доживотни присъди Орлин Владимиров се оказа с наказание от 20 години затвор, а баща му Пламен беше напълно оправдан.

#Евгения Владимирова #ВКС #дело

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