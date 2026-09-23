Подсъдимият за убийството на 44-годишна жена в Първомай остава в ареста

Делото за убийството на 44-годишната Димитрина Грозева в Първомай отпреди година влезе в съда. Подсъдим е 23-годишният студент Ивелин Цветанов, който според обвинението е нападнал майката на бившата си приятелка в дома ѝ и ѝ е нанесъл няколко прободни рани с нож, от които тя е починала.

Безжизненото тяло на жената бе открито от сина ѝ в ранните сутрешни часове на 18 август 2025 г., докато съпругът ѝ – полицай в Районното управление на Първомай, е бил на дежурство.

Според разследването Ивелин Цветанов пристигнал в Първомай от Студенстски град в София, влязъл в къщата, нападнал жената и избягал. Арестуван е в София, а по-късно посочва къде е оставил веществените доказателства.

Днес в залата защитниците му поискаха делото да се проведе по съкратената процедура с разпит само на малък кръг свидетели, сред тях няма да са и вещите лица, изготвили съдебномедицинските експертизи. Съдът одобри това искане, но отхвърли желанието на подсъдимия за по-лека мярка за неотклонение и го остави в ареста. Общо половин милион евро са гражданските искове, предявени от роднините на жертвата.

Ако вината на Ивелин Цветанов се докаже, той може да получи от 20 години до доживотен затвор без замяна.

Марин Пелтеков, прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив: "Веществените доказателства са открити преди повдигане на обвинението на същия, той е показал местата на които е изхвърлил вещите които са предмет на престъплението, оръдието на убийството , изгорените дрехи , но това е преди повдигане на обвинението му – 0.53- след повдигане на обвинение от страна на подсъдимия ние нямаме абсолютно никакво съдействие касателно предявеното обвинение."