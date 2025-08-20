БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Прокуратурата даде повече информация за убийството на 44-годишна жена в Първомай. От думите на разследващите стана ясно, че 18-годишният син е открил тялото на на починалата си майка с прободна рана в дома им в Първомай. Той е и подал сигналът към полицията в 4.30 часа. Установен е и задържан извършителят – 21-годишен мъж, познавал семейството и имал краткотрайни отношения с дъщерята на жертвата. Най-вероятният мотив за убийството е личен.

"Сигналът за престъплението е подаден на 18 август, малко след 4.30 сутринта, в районното управление в Първомай. Сигналът е подаден от 18-годишен младеж за това, че в дома им в град Първомай, на прага на вратата - между антрето и банята, е намерил починала майка си с прободна рана в областта на шията", обясни Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив.

Незабавно на място са пристигнали дежурни медицински екипи и са започнати действия по разследването. Разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства. Установен е извършителят на престъплението – 21-годишен млад мъж, който е задържан в същия ден в София, в общежитие в Студентски град.

"От събраните доказателства е установено, че същият на 18 август около 4:20 часа е влязъл в дома на къщата след прескачане на оградата",обясни Христева.

По същото време в дома са били жената и 18-годишният ѝ син, които са спели.

"Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата, при което извършителят е бил отпред, влязъл е вътре и е нанесъл удар с нож в областта на шията, като жената е починала на място от кръвозагуба",обясни окръжният прокурор на Пловдив.

Извършителят е напуснал дома веднага, като отново е прескочил оградата и се е отправил към покрайнините на Първомай, където е оставил лекия си автомобил, с който е отпътувал към София

"Към 4.30 синът се е събудил от кучешкия лай, станал е и е открил майка си мъртва. Към настоящия момент можем да съобщим, че най-вероятният мотив е личен. Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщерята на същата, с която е имал приятелски отношения. Отношенията са били краткотрайни, в рамките на няколко месеца, след което са се разделили", обясни Ваня Христева.

#първомай #убийство #прокуратура

Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
2
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
3
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
4
Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на...
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
5
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна
6
Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Регионални

Комисия консултира пострадалите от големия пожар в Българово
Комисия консултира пострадалите от големия пожар в Българово
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията продължава Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията продължава
Чете се за: 02:00 мин.
Арестуваха 59-годишен мъж за предизвикан пожар край Средец Арестуваха 59-годишен мъж за предизвикан пожар край Средец
Чете се за: 00:30 мин.
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен? Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен?
Чете се за: 02:50 мин.
След трагичния случай в Несебър: Достатъчно ли са екипите и оборудвани ли са линейките? След трагичния случай в Несебър: Достатъчно ли са екипите и оборудвани ли са линейките?
Чете се за: 02:20 мин.
Тежкият инцидент в Несебър: Предстои техническа експертиза по случая Тежкият инцидент в Несебър: Предстои техническа експертиза по случая
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия? Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Росен Желязков: Плевен ще преразгледа предложенията си по инвестиционната програма и ще ги насочи към изграждането на ВиК инфраструктура Росен Желязков: Плевен ще преразгледа предложенията си по инвестиционната програма и ще ги насочи към изграждането на ВиК инфраструктура
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Какво време ни очаква до края на месец август?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Близо месец гори пожарът в Пирин: Огънят е локализиран, но стихията...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След трагичния случай в Несебър: Достатъчно ли са екипите и...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ