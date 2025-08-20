Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението

Прокуратурата даде повече информация за убийството на 44-годишна жена в Първомай. От думите на разследващите стана ясно, че 18-годишният син е открил тялото на на починалата си майка с прободна рана в дома им в Първомай. Той е и подал сигналът към полицията в 4.30 часа. Установен е и задържан извършителят – 21-годишен мъж, познавал семейството и имал краткотрайни отношения с дъщерята на жертвата. Най-вероятният мотив за убийството е личен.

"Сигналът за престъплението е подаден на 18 август, малко след 4.30 сутринта, в районното управление в Първомай. Сигналът е подаден от 18-годишен младеж за това, че в дома им в град Първомай, на прага на вратата - между антрето и банята, е намерил починала майка си с прободна рана в областта на шията", обясни Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив.

Незабавно на място са пристигнали дежурни медицински екипи и са започнати действия по разследването. Разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства. Установен е извършителят на престъплението – 21-годишен млад мъж, който е задържан в същия ден в София, в общежитие в Студентски град.

"От събраните доказателства е установено, че същият на 18 август около 4:20 часа е влязъл в дома на къщата след прескачане на оградата",обясни Христева.

По същото време в дома са били жената и 18-годишният ѝ син, които са спели.

"Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата, при което извършителят е бил отпред, влязъл е вътре и е нанесъл удар с нож в областта на шията, като жената е починала на място от кръвозагуба",обясни окръжният прокурор на Пловдив.

Извършителят е напуснал дома веднага, като отново е прескочил оградата и се е отправил към покрайнините на Първомай, където е оставил лекия си автомобил, с който е отпътувал към София