Фермерски протести в Париж: Недоволство от споразумението на ЕС с МЕРКОСУР

Протестите срещу сделка на ЕС с блока МЕРКОСУР не стихват. Демонстрации имаше в Германия, Белгия и Испания. Френски фермери навлязоха с трактори в Париж и се разположиха на ключови места като площада пред Триумфалната арка.



Земеделците са против споразумението с южноамериканския търговски блок МЕРКОСУР , защото се опасяват от наплив на евтини стоки, неотговарящи на европейските стандарти. Фермерите протестират въпреки някои отстъпки от страна Брюксел като намаляване на митата за някои торове и отпускане на повече пари за сектора.

Очаква се Франция да гласува против споразумението в Брюксел в петък, дори това да означава да бъде в малцинство. В блока МЕРКОСУР влизат Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай.





