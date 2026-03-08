БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Запази
продължава евакуацията българи близкия изток какви следващите полети
Снимка: Pixabay
Слушай новината

Министерството на външните работи на Северна Македония съобщи, че днес започва евакуацията на граждани на страната от Близкия изток, съобщава информационният сайт МКД.

Ситуацията със сигурността в Близкия изток е нестабилна, откакто САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран на 28 февруари, а Техеран отговори с въздушни удари по Израел и американски обекти в страни от региона. Оттогава стотици граждани на различни държави се евакуираха от региона.

Министерството на външните работи на Северна Македония информира, че съгласно закона за обществените поръчки е сключило споразумение с въздушен превозвач за евакуацията. Съгласно начертания план и прогнозираната динамика, се очаква до средата на следващата седмица да се приберат всички граждани на Северна Македония, които са изявили желание да бъдат върнати в родината.

Процесът ще бъде координиран изцяло от Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските мисии в региона.

С посолството на Северна Македония в Доха са се свързали 150 граждани на Северна Македония, от които 95 са изявили готовност да се евакуират. С посолството в Абу Даби са се свързали общо 585 души, живеещи в Обединените арабски емирства, както и 36 души от Кувейт, 15 от Бахрейн и 5 от Саудитска Арабия, информира МКД.

Министерството призовава всички граждани на Северна Македония, които още не са се свързали с компетентните дипломатически и консулски мисии и които се нуждаят от евакуация или консулска помощ, да го направят възможно най-скоро.

#евакуация граждани #кризата в Близкия изток #Северна Макдония

Водещи новини

Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ