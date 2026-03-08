Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
Министерството на външните работи на Северна Македония съобщи, че днес започва евакуацията на граждани на страната от Близкия изток, съобщава информационният сайт МКД.
Ситуацията със сигурността в Близкия изток е нестабилна, откакто САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран на 28 февруари, а Техеран отговори с въздушни удари по Израел и американски обекти в страни от региона. Оттогава стотици граждани на различни държави се евакуираха от региона.
Министерството на външните работи на Северна Македония информира, че съгласно закона за обществените поръчки е сключило споразумение с въздушен превозвач за евакуацията. Съгласно начертания план и прогнозираната динамика, се очаква до средата на следващата седмица да се приберат всички граждани на Северна Македония, които са изявили желание да бъдат върнати в родината.
Процесът ще бъде координиран изцяло от Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските мисии в региона.
С посолството на Северна Македония в Доха са се свързали 150 граждани на Северна Македония, от които 95 са изявили готовност да се евакуират. С посолството в Абу Даби са се свързали общо 585 души, живеещи в Обединените арабски емирства, както и 36 души от Кувейт, 15 от Бахрейн и 5 от Саудитска Арабия, информира МКД.
Министерството призовава всички граждани на Северна Македония, които още не са се свързали с компетентните дипломатически и консулски мисии и които се нуждаят от евакуация или консулска помощ, да го направят възможно най-скоро.