Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 01:15 мин.
Втора иранска ракета беше свалена в рамките на 5 дни над небето на Турция.

Задействали са се системите за противовъздушна отбрана на НАТО. По данни на Анкара, няма пострадали. Министерството на отбраната на Турция съобщи, че отломките са паднали в пустеещи земи край град Газиантеп. Миналата седмица друга ракета беше свалена в района на турската провинция Хатай.

Американските и израелските удари срещу Иран продължават. Тел Авив съобщи за серия атаки в района на Техеран, Исфахан и южните ирански територии. Израелските сили продължават да поразява и цели на Хизбула, в Ливан. След избирането на нов върховен лидер, Техеран предприе бараж срещу Израел. Саудитска Арабия, Катар и Кувейт съобщиха, че са атакувани и техните територии. За десетки прехванати ирански ракети и дронове информираха и от Обединените Арабски Емирства.

