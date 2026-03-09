БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента,...
Чете се за: 03:02 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Политическите сили разделени за удължителния бюджет

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
синдикатите против удължителния бюджет финансовата рамка страната превръща заложник тяснопартийни интереси
Слушай новината

Част от политическите партии: с коментар за удължителния бюджет. От ГЕРБ напомнят, че без такъв държавата няма да може да изплаща заплати и помощи, от "ДПС-Ново начало" предлагат великденски надбавки за пенсионерите, от "Възраждане" няма да подкрепят закона, а от БСП настояват за регулярни плащания по одобрени проекти.

Николай Денков, ПП-ДБ: "Това е нещо, което трябва да направи редовно правителство, има своята логика, приемам го като дългосрочна политика. Не е сега моментът, ясно е, че се прави предизборно. Ако няма удължителен закон, България остава с неяснота как ще се изплащат заплати, пенсии, всичко увисва във въздуха."

Йордан Цонев, "ДПС-Ново начало": "Тази надбавка ще бъде в размер на 55 евро, ще я получат 856 000 пенсионери. И останалите пенсионери - по 15 евро, за 1 216 000 пенсионери. Това ще струва на бюджета 65,3 милиона евро."

Костадин Костадинов, "Възраждане": "В бюджета, който правителството на ДПС предложи, нямаше такива надбавки. Всичко това е толкова грозно и пошло. От нас се иска да подкрепим един бюджет, който ние веднъж не сме подкрепили и сме казали, че е фалшифициран. Няма как да стане това."

Иван Иванов, "БСП - Обединена левица": "Това е изключеително опасно. В БРБ има средства, които са предвидени в сега действащия удължителен закон, който е до 31 март. Там има над 200 млн. евро, които могат да бъдат разплатени на общините, а не се прави нищо."

#политически партии и коалиции #удължителен бюджет

Последвайте ни

ТОП 24

Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
1
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
2
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
4
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
5
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
6
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
4
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
5
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Политика

Андрей Янкулов обеща защита на магистрати, говорещи за зависимости в съдебната система
Андрей Янкулов обеща защита на магистрати, говорещи за зависимости в съдебната система
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако изборите са сега? "Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако изборите са сега?
Чете се за: 03:02 мин.
Посланикът на Аржентина у нас получи орден „Мадарски конник“ от президента Йотова Посланикът на Аржентина у нас получи орден „Мадарски конник“ от президента Йотова
Чете се за: 03:15 мин.
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
6664
Чете се за: 01:52 мин.
Любомир Дацов: Липсата на бюджета се дължи на политическите игри в парламента Любомир Дацов: Липсата на бюджета се дължи на политическите игри в парламента
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на петрола ще засегне световната икономика?
Черното злато и ефектът на доминото - как скокът на цената на...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение на анаболни стероиди Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение на анаболни стероиди
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Чете се за: 01:37 мин.
Сноуборд
Рафинерията в Бургас има нефт до края на март, очаква ли се...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
"Галъп": Колко партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ