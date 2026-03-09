Политическите сили разделени за удължителния бюджет

Част от политическите партии: с коментар за удължителния бюджет. От ГЕРБ напомнят, че без такъв държавата няма да може да изплаща заплати и помощи, от "ДПС-Ново начало" предлагат великденски надбавки за пенсионерите, от "Възраждане" няма да подкрепят закона, а от БСП настояват за регулярни плащания по одобрени проекти.

Николай Денков, ПП-ДБ: "Това е нещо, което трябва да направи редовно правителство, има своята логика, приемам го като дългосрочна политика. Не е сега моментът, ясно е, че се прави предизборно. Ако няма удължителен закон, България остава с неяснота как ще се изплащат заплати, пенсии, всичко увисва във въздуха."

Йордан Цонев, "ДПС-Ново начало": "Тази надбавка ще бъде в размер на 55 евро, ще я получат 856 000 пенсионери. И останалите пенсионери - по 15 евро, за 1 216 000 пенсионери. Това ще струва на бюджета 65,3 милиона евро."

Костадин Костадинов, "Възраждане": "В бюджета, който правителството на ДПС предложи, нямаше такива надбавки. Всичко това е толкова грозно и пошло. От нас се иска да подкрепим един бюджет, който ние веднъж не сме подкрепили и сме казали, че е фалшифициран. Няма как да стане това."

Иван Иванов, "БСП - Обединена левица": "Това е изключеително опасно. В БРБ има средства, които са предвидени в сега действащия удължителен закон, който е до 31 март. Там има над 200 млн. евро, които могат да бъдат разплатени на общините, а не се прави нищо."