Андрей Янкулов обеща защита на магистрати, говорещи за зависимости в съдебната система

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов ще осигури институционална защита на всеки магистрат, който говори открито за зависимости и криминално влияние в съдебната система. Това съобщиха от екипа на министерството и обявиха, че подкрепят нова гражданска инициатива за независима съдебна власт.



В подписката участват магистрати, юристи и представители на други професии. Те призовават - гражданите и професионалните общности, да застанат зад каузата за отвоюване на съдебната власт от беззаконието.

От гражданската инициатива категорично се противопоставят на всякакви форми на натиск, сплашване и организирано очерняне на магистрати и активни граждани. Всеки подобен акт определят като директна атака срещу върховенството на закона.