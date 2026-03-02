След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване

След поредица дни с топло за сезона време, в събота ще започне застудяване, което според по-дългосрочните прогнози ще продължи и през следващите дни. Ще има и валежи, които с понижението на температурите на места ще преминат и в сняг.

Утре, в празничния ден – 3 март, максималните температури ще бъдат от 10° в Североизточна България до 17° в югозападните райони, по Черномоерито – между 7° - 9°, в София – около 13°.

Преди обяд облачността в по-голямата част от страната ще е значителна, но след обяд ще намалява до слънчево време. Утре няма да има отрицателни температури, минималните в повечето райони ще бъдат от 0° до 6°, в София – около 2°.

По Черноморието също преди обяд ще бъде облачно, но след обяд облачността ще намалее и ще има и слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Облачно ще бъде началото на деня и в планините, но и там в следобедните часове ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър с посока от север-северозапад, а максималните температури в курортите ни ще бъдат от 2 - 3° на Мальовица и Алеко до 5 - 6° в Пампорово и Боровец.

В по-голямата част от Европа ще бъде слънчево и топло за началото на месец март, като най-високи спрямо климатичните норми ще бъдат температурите в югозападните части на Европа. Значителни валежи от дъжд и сняг ще има в северните райони от Скандинавския полуостров. Превалявания от дъжд ще има на Пирените, Апенините и в северозападните части от Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево и топло за сезона.

И у нас и в сряда ще бъде слънчево, с минимални температури между 0° и 5° и максимални – между 12° и 17°.

В четвъртък и петък ще се задържи по-топло от обичайното, но ще има и превалявания, предимно слаби и от дъжд, над около 1600 метра надморска височина – от сняг. От североизток ще прониква по-студен въздух и в събота ще бъде слънчево, но температурите съществено ще се понижат и минималните в почти цялата страна отново ще бъдат отрицателни, а максималните – между 7° и 12°.