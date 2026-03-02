БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване

29477
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

След поредица дни с топло за сезона време, в събота ще започне застудяване, което според по-дългосрочните прогнози ще продължи и през следващите дни. Ще има и валежи, които с понижението на температурите на места ще преминат и в сняг.

Утре, в празничния ден – 3 март, максималните температури ще бъдат от 10° в Североизточна България до 17° в югозападните райони, по Черномоерито – между 7° - 9°, в София – около 13°.

Преди обяд облачността в по-голямата част от страната ще е значителна, но след обяд ще намалява до слънчево време. Утре няма да има отрицателни температури, минималните в повечето райони ще бъдат от 0° до 6°, в София – около 2°.

По Черноморието също преди обяд ще бъде облачно, но след обяд облачността ще намалее и ще има и слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Облачно ще бъде началото на деня и в планините, но и там в следобедните часове ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър с посока от север-северозапад, а максималните температури в курортите ни ще бъдат от 2 - 3° на Мальовица и Алеко до 5 - 6° в Пампорово и Боровец.

В по-голямата част от Европа ще бъде слънчево и топло за началото на месец март, като най-високи спрямо климатичните норми ще бъдат температурите в югозападните части на Европа. Значителни валежи от дъжд и сняг ще има в северните райони от Скандинавския полуостров. Превалявания от дъжд ще има на Пирените, Апенините и в северозападните части от Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево и топло за сезона.

И у нас и в сряда ще бъде слънчево, с минимални температури между 0° и 5° и максимални – между 12° и 17°.

В четвъртък и петък ще се задържи по-топло от обичайното, но ще има и превалявания, предимно слаби и от дъжд, над около 1600 метра надморска височина – от сняг. От североизток ще прониква по-студен въздух и в събота ще бъде слънчево, но температурите съществено ще се понижат и минималните в почти цялата страна отново ще бъдат отрицателни, а максималните – между 7° и 12°.

#прогноза за времето

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Облачно с превалявания в четвъртък и в петък, слънчево през уикенда
Облачно с превалявания в четвъртък и в петък, слънчево през уикенда
Понижение на температурите за 8 март Понижение на температурите за 8 март
Чете се за: 02:27 мин.
На места преди обяд ще бъде мъгливо На места преди обяд ще бъде мъгливо
Чете се за: 01:45 мин.
Слънчево време и днес, и утре Слънчево време и днес, и утре
Чете се за: 01:45 мин.
Топло време в първите дни от март Топло време в първите дни от март
Чете се за: 02:22 мин.
Слънчево и топло време в началото на март Слънчево и топло време в началото на март
Чете се за: 02:00 мин.

НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
Чете се за: 03:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
Чете се за: 04:12 мин.
Политика
Първи самолет с българи се прибра от Дубай
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...
Чете се за: 04:52 мин.
Близък изток
