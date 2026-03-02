Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в първия пролетен месец

Най-ниските температури през март в страната ще бъдат между минус 7 и минус 2 градуса, а най-високите – между 21 и 26 градуса, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за времето през март.

Месечните температури ще са около нормата за март, а валежите – около и под нормата

Тази година през март се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която в Северна България и по високите полета е между 5 и 7 градуса, по Черноморието и в Южна България – между 6 и 9 градуса, а в планините – между минус 8 и минус 2 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в равнините е между 40 и 60 литра на квадратен метър, а в планините – между 50 и 90 литра на квадратен метър.

Март ще започне със слънчево време и с температури около 15 градуса

Месецът ще започне с предимно слънчево и топло време, като максималните температури ще достигат, а на места и ще надхвърлят 15 градуса. По-ниски ще остават температурите по Черноморието и на места в низините и котловините, където преди обяд ще има ниска облачност или мъгла.

Около 3 март и към 5–6 март ще има по-значителни увеличения на облачността, но без съществени валежи, а дневните температури слабо ще се понижат.

Към края на десетдневието ще настъпи промяна в атмосферната циркулация и динамиката ще се увеличи. Ще има валежи и застудяване. Има малка вероятност на места валежите да са значителни. Отначало над около 1500–1600 метра ще вали сняг, но постепенно границата дъжд–сняг ще се понижава. Ще се образува неравномерна и нетрайна снежна покривка.

През второто десетдневие вероятност за валежи има около 19 март

В началото на второто десетдневие вероятността за валежи е малка. Ще има и слънчеви часове, и временни увеличения на облачността. Температурите ще бъдат близки и малко по-високи от обичайните.

Около средата на периода вероятността за синоптична обстановка с валежи на повече места в страната се повишава. Очаква се и понижение на температурите.

През втората половина от десетдневието ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, през повечето дни и до слънчево време. Ще бъде и по-топло. Повишена вероятност за валежи има и около 19 март.

Астрономическата пролет настъпва на 20 март в 16 часа и 46 минути

И през третото десетдневие изгледите за температурите са да бъдат близки до климатичните норми. Очаква се периодът да започне с повече слънчеви часове в по-голямата част от страната.

След 23 март ще бъде променливо, с чести валежи. Възможно е да има и обстановки с по-интензивни и значителни по количество валежи.

